Ветеран труда в Тюмени вынуждена собирать дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения

Ветеран труда в Тюмени собирает дождевую воду из-за отсутствия водоснабжения

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Тюмени женщина, которая отработала много лет, вынуждена была собирать дождевую воду, так как в ее доме не было водоснабжения. Эту информацию раскрыл депутат гордумы Андрей Ким в ходе пресс-конференции фракции КПРФ в Тюменской областной думе.

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По словам Кима, старушка использует ведра для сбора воды с крыши. "У нее практически нет ничего, кроме электричества. Она вынуждена собирать воду с крыши, чтобы обеспечить себя водой", — подчеркнул он.

Депутат отметил, что он запросил информацию у местного водоканала о стоимости подключения воды к дому пенсионерки. "Ответ на наш запрос ошеломил своей абсурдностью. Нас уведомили, что для подключения воды ей требуется сумма в 473 тысячи рублей", — выразил свое возмущение Ким, называя ситуацию скандальной. Он также добавил, что данное положение будет рассмотрено в областной прокуратуре.