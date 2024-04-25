Риелторы удивлены: оживился московский рынок элитной недвижимости, которая больше не ограничена Садовым кольцом

С января по март в Москве проданы 134 объекта элитной жилой недвижимости, сообщили "Строительной газете" в компании "БЕСТ-Новострой".
Этот показатель более чем вдвое превышает прошлогодний, да и великоват с точки зрения сезонных колебаний, удивлены риелторы.
"Драйвером роста для всего сегмента можно считать расширение пула привлекательных жилых комплексов, — полагает основательница "БЕСТ-Новостроя" Ирина Доброхотова. — Закономерно подтянулись и цены: средневзвешенная цена предложения в рассматриваемом периоде выросла почти на 40% за "квадрат".
В исследовании учитывалось жильё по цене от миллиона за квадратный метр. Такое предлагается в 19 проектах, больше всего — в комплексе клубных домов на набережной реки Москвы Luzhniki Сollection.
По мнению Доброхотовой, предложение люксового жилья не только выросло количественно, но и расширилось территориально.
"Если раньше к категории роскошной недвижимости причислялись исключительно клубные дома внутри Садового кольца, то сейчас формат заметно трансформировался. Прежде всего, расширилась география люксовых новостроек, выйдя за пределы Садового и даже Третьего транспортного кольца в самые престижные и зелёные районы столицы", — объясняет она.
Кроме того, к важным факторам покупатели этого сегмента стали относить развитую инфраструктуру и благоустройство вокруг домов.
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