Сын Каддафи лишился роскошного особняка в Лондоне за долги перед американской компанией

Сын Каддафи лишился лондонского особняка за долги

Суд постановил конфисковать лондонский особняк Саади Каддафи, сына свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, в счет погашения долга перед американской оружейной компанией General Dynamics.

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Особняк, расположенный в престижном районе Хампстед, оценивается в 9 миллионов фунтов стерлингов. General Dynamics поставила оружие и средства связи в Ливию в 2008 году по контракту, за который Ливия до сих пор не расплатилась. Общая сумма задолженности составляет 16 миллионов фунтов стерлингов.

Судебные тяжбы по этому делу длились более десяти лет. За это время особняк, некогда роскошный, с бассейном, сауной и кинотеатром, пришел в запустение.

Формально владельцем особняка числилась компания Capitana Seas, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Однако суд установил, что бенефициаром компании был именно Саади Каддафи.

Суд постановил, что особняк был приобретен на незаконно полученные средства. В 2012 году он был конфискован в пользу ливийского народа.

В 2016 году General Dynamics, стремясь вернуть часть долга, обратилась в Международный арбитражный суд в Женеве. Ливия же пыталась использовать суверенный иммунитет, чтобы избежать судебного преследования, но Высокий суд Лондона ей в этом отказал.