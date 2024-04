Сын Каддафи лишился роскошного особняка в Лондоне за долги перед американской компанией

Суд постановил конфисковать лондонский особняк Саади Каддафи, сына свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, в счет погашения долга перед американской оружейной компанией General Dynamics.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain