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Оренбургская область: новые меры поддержки для пострадавших от наводнения владельцев домов и дач

Пострадавшие от наводнений в СНТ не могут получить компенсации

2:41
Недвижимость

Из-за наводнения на реке Урал в Оренбургской области пострадали более 12 тысяч домов и приблизительно 15 тысяч дачных участков, приводя к значительным потерям в собственности для многих людей. В настоящее время, по информации "Парламентской газеты", только владельцы жилых домов могут рассчитывать на возмещение ущерба. Однако, дома в дачных некоммерческих товариществах также сильно пострадали, хотя их владельцы в настоящее время не имеют права на компенсацию.

Пострадавшие от наводнений в СНТ не могут получить компенсации
Фото: flickr.com by Геологическая служба США is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ирек Файзуллин, глава Минстроя, заявил о намерении обсудить вопрос о возможности компенсаций для тех, кто не прописан в дачных товариществах как в жилом доме, с губернатором Оренбургской области. Он отметил, что власти готовят меры поддержки для этих граждан.

По последним сообщениям от оренбургских властей, планируется включить в список лиц, имеющих право на компенсацию, владельцев домов в дачных поселках, которые пострадали от наводнения. Эти изменения будут внесены в соответствующий указ, определяющий зону чрезвычайной ситуации. Также будут учтены дома в дачных поселках, которые изначально не были включены в документ, но фактически пострадали от наводнения.

В случае если семья проживала постоянно в доме в дачном товариществе, но была зарегистрирована по другому адресу, наличие фактического проживания в зоне чрезвычайной ситуации будет установлено муниципальной комиссией. Пострадавшие, у которых нет соответствующих документов, могут обратиться в Государственное юридическое бюро Оренбургской области.

Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев отметил, что разрушенные дома в дачных поселках являются одной из наиболее острых проблем. Сейчас нет четкого регулирования в федеральном или региональном законодательстве относительно прав на компенсации для владельцев дачных участков или тех, кто не зарегистрирован в дачных товариществах.

Николай Николаев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, обещал направить запросы правительству и региональным властям для решения этой проблемы.

По данным МЧС России, в 33 регионах пострадали более 15,8 тысяч жилых и дачных домов, а также 28 тысяч приусадебных участков. Особенно сложная ситуация наблюдается в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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