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Московский рынок недвижимости: квартиры растут, апартаменты дешевеют

Спред стоимости апартаментов и квартир в Москве увеличивается

Недвижимость » Аналитика

Согласно исследованию компании "Метриум", в Москве наблюдается рост цен на квартиры, при этом стоимость апартаментов постепенно снижается, что приводит к увеличению ценового разрыва между ними.

Спред стоимости апартаментов и квартир в Москве увеличивается
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

За первый квартал 2024 года цены на квартиры выросли на 4,7%, достигнув отметки в 332 тыс. рублей за квадратный метр. Годовой рост составил 11,5%. В то же время стоимость апартаментов снизилась на 0,7%, до 267 тыс. рублей за квадратный метр, что привело к годовому падению цен на 3,3%.

Аналитики отмечают, что снижение цен на апартаменты связано с появлением на рынке новых проектов, таких как апарт-комплекс "Evopark Сокольники" и новые корпуса в "Аквилон Сигнал". Стоимость предлагаемых лотов в этих комплексах ниже среднего уровня рынка, что оказывает влияние на среднюю цену за квадратный метр.

В текущем году московские застройщики планируют ввести в эксплуатацию 182 корпуса в 55 бизнес-классовых комплексах. Это включает как жилые комплексы, так и апартаменты. По сравнению с 2023 годом темпы ввода новых корпусов увеличатся на 22,1%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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