Арендную плату за самый дешёвый земельный участок в Подмосковье определили на торгах

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Самый дешёвый участок в Подмосковье сдали на аукционе за 33 тысячи рублей

0:53
Недвижимость

С 1 по 5 апреля прошёл аукцион по сдаче в аренду самого дешёвого земельного участка в Подмосковье под индивидуальное жилищное строительство, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области в четверг.

Самый дешёвый участок в Подмосковье сдали на аукционе за 33 тысячи рублей
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Участок площадью 5 соток в деревне Кузнецово Талдомского городского округа выставлялся на торги по стартовой цене 16 тысяч рублей в год. В ходе аукциона, в котором приняли участие пять претендентов, ставка выросла до 32,8 тысяч рублей.

Ведомство внимательно следит за подобными процедурами во избежание злоупотреблений или недобросовестной конкуренции, заключается в сообщении.

Ранее председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал добиваться переоценки кадастровой стоимости земли ради уменьшения имущественного налога.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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