Арендную плату за самый дешёвый земельный участок в Подмосковье определили на торгах

Самый дешёвый участок в Подмосковье сдали на аукционе за 33 тысячи рублей

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 по 5 апреля прошёл аукцион по сдаче в аренду самого дешёвого земельного участка в Подмосковье под индивидуальное жилищное строительство, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области в четверг.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Участок площадью 5 соток в деревне Кузнецово Талдомского городского округа выставлялся на торги по стартовой цене 16 тысяч рублей в год. В ходе аукциона, в котором приняли участие пять претендентов, ставка выросла до 32,8 тысяч рублей.

Ведомство внимательно следит за подобными процедурами во избежание злоупотреблений или недобросовестной конкуренции, заключается в сообщении.

Ранее председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал добиваться переоценки кадастровой стоимости земли ради уменьшения имущественного налога.