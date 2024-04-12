Арендную плату за самый дешёвый земельный участок в Подмосковье определили на торгах

С 1 по 5 апреля прошёл аукцион по сдаче в аренду самого дешёвого земельного участка в Подмосковье под индивидуальное жилищное строительство, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области в четверг.
Участок площадью 5 соток в деревне Кузнецово Талдомского городского округа выставлялся на торги по стартовой цене 16 тысяч рублей в год. В ходе аукциона, в котором приняли участие пять претендентов, ставка выросла до 32,8 тысяч рублей.
Ведомство внимательно следит за подобными процедурами во избежание злоупотреблений или недобросовестной конкуренции, заключается в сообщении.
Ранее председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал добиваться переоценки кадастровой стоимости земли ради уменьшения имущественного налога.
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