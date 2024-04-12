Дачникам подсказали, как заметно снизить земельный налог: реально работающая инструкция

Депутат Чаплин посоветовал оспорить кадастровую оценку участка

Реальная возможность уменьшение земельный налог — пересмотр кадастровой оценки участка, за который он взимается, сообщил депутат Госдумы от "Единой России", председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он разъяснил РИА Новости, как это делается.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

"Налогооблагаемая база, согласно Налоговому кодексу РФ, определяется как кадастровая стоимость земельных участков, которая устанавливается на основе кадастровой оценки, проводимой периодически в соответствии с законом", — напомнил народный избранник.

Оценку эту можно оспорить, посоветовал он. Это можно сделать в течение 20 дней после публикации проекта отчёта об определении кадастровой стоимости — обычно его выкладывают на сайте администрации региона или субъекта РФ.

"Если возможность подать замечания была упущена, а это происходит почти всегда, то всё еще существует возможность оспорить результаты кадастровой оценки", — заметил Чаплин.

В этом случае можно подать заявление в МФЦ, чтобы органы местного самоуправления сформировали комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, либо — сразу в суд.

Оспаривая кадастровую оценку в суде, придётся обратиться к независимому оценщику для определения рыночной стоимости участка. Для владельцев участков от 6 до 15 соток затраты на экспертизу и судебные расходы делают всю эту затею невыгодной, предупредил депутат.