Дачникам подсказали, как заметно снизить земельный налог: реально работающая инструкция

Реальная возможность уменьшение земельный налог — пересмотр кадастровой оценки участка, за который он взимается, сообщил депутат Госдумы от "Единой России", председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он разъяснил РИА Новости, как это делается.
"Налогооблагаемая база, согласно Налоговому кодексу РФ, определяется как кадастровая стоимость земельных участков, которая устанавливается на основе кадастровой оценки, проводимой периодически в соответствии с законом", — напомнил народный избранник.
Оценку эту можно оспорить, посоветовал он. Это можно сделать в течение 20 дней после публикации проекта отчёта об определении кадастровой стоимости — обычно его выкладывают на сайте администрации региона или субъекта РФ.
"Если возможность подать замечания была упущена, а это происходит почти всегда, то всё еще существует возможность оспорить результаты кадастровой оценки", — заметил Чаплин.
В этом случае можно подать заявление в МФЦ, чтобы органы местного самоуправления сформировали комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, либо — сразу в суд.
Оспаривая кадастровую оценку в суде, придётся обратиться к независимому оценщику для определения рыночной стоимости участка. Для владельцев участков от 6 до 15 соток затраты на экспертизу и судебные расходы делают всю эту затею невыгодной, предупредил депутат.
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