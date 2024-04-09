Почему 77% россиян отказались от покупки жилья в 2023-2024: ипотечные кредиты

Почти 8 из 10 россиян не хотят брать ипотеку

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Почти 77% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 60 лет отказались от идеи приобретения жилья с использованием ипотечного кредита в период с 2023 по 2024 год. Ряд потенциальных заемщиков насторожили повышение стоимости кредитов и ужесточение условий программ льготной ипотеки, как сообщает исследование финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Интересно, что у 66% опрошенных ушло желание покупать собственное жилье. Почти каждый десятый (11%) участник опроса решил оставить идею приобретения жилья в кредит и предпочел арендовать жилье.

"Повышение ключевой ставки ожидаемо привело к увеличению процентных ставок по ипотечным кредитам", — отметили в маркетплейсе.

Из числа опрошенных 8% успели воспользоваться льготной ипотечной программой для покупки новостроек, а 6% смогли приобрести жилье по "семейной" программе. Почти такое же количество (7%) россиян выбрали сельскую, арктическую или дальневосточную ипотеку, либо согласились на кредит по рыночной ставке.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет.