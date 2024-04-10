Раскрыто влияние дешёвой ипотеки на стоимость нового жилья — прогноз застройщика

Цены на жильё в новостройках продолжат расти в ногу с инфляцией

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стоимость квартир в новостройках поднялась за первый квартал и продолжит расти вместе с инфляцией, предрёк руководитель инженерно-строительной компании "Мандарин-Строй" Александр Корягин. Он объяснил РИАМО, от чего это зависит.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Динамику рынка недвижимости во многом определяет доступность ипотеки, уверен эксперт. Всё указывает на то, что льготную ипотеку продлят и расширят.

"А это значит, что цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией", — предсказал он.

Это неизбежно отразится на рынке вторичного жилья.

"Таким образом, владельцам квартир из этого сектора стоит повременить с продажей", — посоветовал Корягин.

Он добавил, что побывал на конференции "Малоэтажная Россия", прошедшей в рамках "Российской строительной недели — 2024", и заметил бурное развитие малоэтажного строительства.