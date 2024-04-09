Раскрыты масштабы подорожания новостроек в Москве и Подмосковье в этом году

Новое жильё в Москве и Подмосковье подорожало более чем на 2% за квартал, подсчитали эксперты "Циан. Аналитики". Об их исследовании сообщил "Интерфакс" во вторник.
"Средние номинальные цены предложения в Московском регионе в I квартале 2024 года увеличились на 2,3%", — цитирует агентство поступивший в редакцию пресс-релиз.
Аналитики заметили также, что несмотря на ухудшение условий ипотеки объём продаж не изменился — с начала года продано 29,3 тысячи квартир и апартаментов. Предложение, в свою очередь, слегка сократилось — на 4%.
"Мир квартир" подсчитал ранее, что в этом году строящееся жильё продолжило дорожать почти во всех крупных городах России.
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