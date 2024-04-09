Раскрыты масштабы подорожания новостроек в Москве и Подмосковье в этом году

"Циан": рост цен на новое жильё в Московском регионе превысил 2% за квартал

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новое жильё в Москве и Подмосковье подорожало более чем на 2% за квартал, подсчитали эксперты "Циан. Аналитики". Об их исследовании сообщил "Интерфакс" во вторник.

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"Средние номинальные цены предложения в Московском регионе в I квартале 2024 года увеличились на 2,3%", — цитирует агентство поступивший в редакцию пресс-релиз.

На начало апреля средняя цена квадратного метра составляет:

внутри МКАД — 406,7 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году,

в Новой Москве — 244,9 тысячи рублей (+6%),

в Московской области — 187,6 тысячи рублей (+12%).

Аналитики заметили также, что несмотря на ухудшение условий ипотеки объём продаж не изменился — с начала года продано 29,3 тысячи квартир и апартаментов. Предложение, в свою очередь, слегка сократилось — на 4%.

"Мир квартир" подсчитал ранее, что в этом году строящееся жильё продолжило дорожать почти во всех крупных городах России.