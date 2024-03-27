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Цены на строящееся жильё продолжают расти — риелторы объяснили причину

В первом квартале новостройки в России подорожали почти на 4%

1:25
Недвижимость

В первом квартале 2024 года новостройки в крупных городах России подорожали на 3,6%, сообщает "РИА Недвижимость" со ссылкой на исследование базы объявлений "Мир квартир".

В первом квартале новостройки в России подорожали почти на 4%
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Из 70 изученных городов цены на строящееся жильё выросли в 67.

Сильнее всего:

  1. в Череповце (+13,2%),
  2. в Улан-Удэ (+12%),
  3. в Ставрополе (+9%),
  4. в Симферополе (+8,9%),
  5. в Туле (+8,4%).

Квартиры в новостройках подешевели:

  • в Архангельске (-2,1%),
  • в Санкт-Петербурге (-1%)
  • и Краснодаре (-0,9%).

По подсчётам аналитиков сервиса, средняя цена квадратного метра в этих 70 городах достигла 132 тысяч рублей. Среднестатистическую квартиру в новостройке можно приобрести за 7 миллионов рублей.

"Пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене по всей стране. Способствует этому как удорожание перевозок и стройматериалов, так и высокая инфляция", — объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 2,5% до 356,6 тысячи рублей, что сделало более выгодной покупку загородной недвижимости в Подмосковье.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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