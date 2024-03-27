Цены на строящееся жильё продолжают расти — риелторы объяснили причину

В первом квартале 2024 года новостройки в крупных городах России подорожали на 3,6%, сообщает "РИА Недвижимость" со ссылкой на исследование базы объявлений "Мир квартир".
Из 70 изученных городов цены на строящееся жильё выросли в 67.
По подсчётам аналитиков сервиса, средняя цена квадратного метра в этих 70 городах достигла 132 тысяч рублей. Среднестатистическую квартиру в новостройке можно приобрести за 7 миллионов рублей.
"Пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене по всей стране. Способствует этому как удорожание перевозок и стройматериалов, так и высокая инфляция", — объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 2,5% до 356,6 тысячи рублей, что сделало более выгодной покупку загородной недвижимости в Подмосковье.
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