Цены на строящееся жильё продолжают расти — риелторы объяснили причину

В первом квартале новостройки в России подорожали почти на 4%

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В первом квартале 2024 года новостройки в крупных городах России подорожали на 3,6%, сообщает "РИА Недвижимость" со ссылкой на исследование базы объявлений "Мир квартир".

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Из 70 изученных городов цены на строящееся жильё выросли в 67.

Сильнее всего:

в Череповце (+13,2%), в Улан-Удэ (+12%), в Ставрополе (+9%), в Симферополе (+8,9%), в Туле (+8,4%).

Квартиры в новостройках подешевели:

в Архангельске (-2,1%),

в Санкт-Петербурге (-1%)

и Краснодаре (-0,9%).

По подсчётам аналитиков сервиса, средняя цена квадратного метра в этих 70 городах достигла 132 тысяч рублей. Среднестатистическую квартиру в новостройке можно приобрести за 7 миллионов рублей.

"Пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене по всей стране. Способствует этому как удорожание перевозок и стройматериалов, так и высокая инфляция", — объяснил гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 2,5% до 356,6 тысячи рублей, что сделало более выгодной покупку загородной недвижимости в Подмосковье.