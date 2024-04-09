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Как можно извести плесень в ванной перекисью и ей подобными "народными" средствами, подсказала врач

Для борьбы с плесенью в ванной врач посоветовала перекись водорода

1:30
Недвижимость

Перекись водорода и подобные ей "народные" средства борьбы с плесенью в ванной можно применять при небольшой площади поражений, допустила врач-бактериолог Вера Бондарчук. Она прояснила этот животрепещущий для многих вопрос на страницах издания "Доктор Питер" с профессиональной точки зрения.

Для борьбы с плесенью в ванной врач посоветовала перекись водорода
Фото: Flickr by viviandnguyen_ is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic

"Основное правило борьбы с плесенью — чем раньше, тем лучше, — подчеркнула медик. — Своевременное обнаружение грибка не только позволяет предотвратить описанные выше проблемы, но и положительно скажется на финансовой стороне вопроса: небольшие очаги можно удалить своими силами с помощью подручных средств, которые можно найти в доме".

Первый рецепт:

  • перекись водорода 3%.

Если вы купили 6%-ную, разбавьте 1:1.

Второй рецепт:

  • Столовый уксус 6% или 9% + пищевая сода или масло чайного дерева.

Примечательно, что схожими советами делилась популярная британская тиктокерка Шантель, чей канал посвящён преимущественно всевозможным бытовым лайфхакам.

Если очаг поражения обширный, без ядрёной покупной "химии" не обойтись, предупредила Бондарчук.

"При борьбе с плесенью нельзя забывать и про локальные очаги, которые могут возникнуть на бытовой технике. В первую очередь это касается стиральной машины", — добавила она.

Медицина категорически не рекомендует пренебрегать борьбой с плесенью, особенно чёрной: последствия для здоровья просто чудовищны — от астмы до сепсиса.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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