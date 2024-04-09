Как можно извести плесень в ванной перекисью и ей подобными "народными" средствами, подсказала врач

Перекись водорода и подобные ей "народные" средства борьбы с плесенью в ванной можно применять при небольшой площади поражений, допустила врач-бактериолог Вера Бондарчук. Она прояснила этот животрепещущий для многих вопрос на страницах издания "Доктор Питер" с профессиональной точки зрения.
"Основное правило борьбы с плесенью — чем раньше, тем лучше, — подчеркнула медик. — Своевременное обнаружение грибка не только позволяет предотвратить описанные выше проблемы, но и положительно скажется на финансовой стороне вопроса: небольшие очаги можно удалить своими силами с помощью подручных средств, которые можно найти в доме".
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Примечательно, что схожими советами делилась популярная британская тиктокерка Шантель, чей канал посвящён преимущественно всевозможным бытовым лайфхакам.
Если очаг поражения обширный, без ядрёной покупной "химии" не обойтись, предупредила Бондарчук.
"При борьбе с плесенью нельзя забывать и про локальные очаги, которые могут возникнуть на бытовой технике. В первую очередь это касается стиральной машины", — добавила она.
Медицина категорически не рекомендует пренебрегать борьбой с плесенью, особенно чёрной: последствия для здоровья просто чудовищны — от астмы до сепсиса.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.