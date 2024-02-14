Бомбезный рецепт из тиктока поможет вам за 15 минут навсегда извести чёрную плесень в ванной

Тиктокер посоветовала способ навсегда избавиться от плесени в ванной

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Популярная тиктокерша Шантель, чей канал посвящён преимущественно всяким лайфхакам, связанным с уборкой и уходом за домом, предложила простой рецепт средства от плесени в ванной, пишет The Sun в среду.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0 DEED

У неё 1,4 миллиона подписчиков, которые жадно внимают разного рода полезным советам из разряда "голь на выдумки хитра".

Плесень не просто неэстетична и производит отталкивающее впечатление — она опасна для здоровья, напоминает Шантель. Именно поэтому так важно найти способ, который может решить эту проблему кардинально. И он есть!

Смешайте:

две столовые ложки жидкости для мытья посуды,

перекись водорода,

20 капель масла чайного дерева.

Протрите этим составом заплесневевшие стены, промежутки между плитками и даже уплотнитель двери при помощи губки для посуды, закреплённой на палке.

"Перекись водорода помогает отбелить и избавиться от плесени в душе, а масло чайного дерева удаляет споры и предотвращает появление плесени", — объяснила эксперт в вопросах чистоты.

Смесь надо подержать на поражённых местах до 15 минут, затем можно её смыть. И удивиться тому, как всё заблестело!

Видео набрало более 1,1 миллиона просмотров, а комментарии полны восторга: "Получилось!", "Потрясающе", "Вау".

При удалении черной плесени обязательно надевайте резиновые перчатки и маску, предупреждает блогер.

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