Бомбезный рецепт из тиктока поможет вам за 15 минут навсегда извести чёрную плесень в ванной

Популярная тиктокерша Шантель, чей канал посвящён преимущественно всяким лайфхакам, связанным с уборкой и уходом за домом, предложила простой рецепт средства от плесени в ванной, пишет The Sun в среду.
У неё 1,4 миллиона подписчиков, которые жадно внимают разного рода полезным советам из разряда "голь на выдумки хитра".
Плесень не просто неэстетична и производит отталкивающее впечатление — она опасна для здоровья, напоминает Шантель. Именно поэтому так важно найти способ, который может решить эту проблему кардинально. И он есть!
Смешайте:
Протрите этим составом заплесневевшие стены, промежутки между плитками и даже уплотнитель двери при помощи губки для посуды, закреплённой на палке.
"Перекись водорода помогает отбелить и избавиться от плесени в душе, а масло чайного дерева удаляет споры и предотвращает появление плесени", — объяснила эксперт в вопросах чистоты.
Смесь надо подержать на поражённых местах до 15 минут, затем можно её смыть. И удивиться тому, как всё заблестело!
Видео набрало более 1,1 миллиона просмотров, а комментарии полны восторга: "Получилось!", "Потрясающе", "Вау".
При удалении черной плесени обязательно надевайте резиновые перчатки и маску, предупреждает блогер.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.