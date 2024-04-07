Беспилотники-камикадзе атакуют: вызов безопасности для крупнейшей атомной станции Европы

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Росатом: запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов

1:05
Недвижимость

Государственная корпорация "Росатом" сообщила о серии непревзойденных атак дронов на Запорожскую атомную электростанцию и призвала руководство МАГАТЭ и стран Европейского союза принять меры по реагированию на это происшествие. В официальном заявлении госкорпорации отмечается, что "Запорожская АЭС столкнулась с непревзойденной серией атак дронов, которые создали прямую угрозу безопасности станции".

Росатом: запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Госкорпорация "Росатом" твердо осуждает непревзойденную атаку на объекты атомной станции и ее инфраструктуру, и призывает руководство МАГАТЭ, включая генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС немедленно реагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции в Европе", — говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье, как было сообщено из станции, беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали территорию Запорожской АЭС. Атаки были зафиксированы в районе столовой и грузового порта."

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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