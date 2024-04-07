Беспилотники-камикадзе атакуют: вызов безопасности для крупнейшей атомной станции Европы

Государственная корпорация "Росатом" сообщила о серии непревзойденных атак дронов на Запорожскую атомную электростанцию и призвала руководство МАГАТЭ и стран Европейского союза принять меры по реагированию на это происшествие. В официальном заявлении госкорпорации отмечается, что "Запорожская АЭС столкнулась с непревзойденной серией атак дронов, которые создали прямую угрозу безопасности станции".
"Госкорпорация "Росатом" твердо осуждает непревзойденную атаку на объекты атомной станции и ее инфраструктуру, и призывает руководство МАГАТЭ, включая генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС немедленно реагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции в Европе", — говорится в заявлении.
Ранее в воскресенье, как было сообщено из станции, беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали территорию Запорожской АЭС. Атаки были зафиксированы в районе столовой и грузового порта."
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.