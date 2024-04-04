Срочно уберите эти вещи из вашей квартиры! Они не нужны в маленькой квартире

Топ-5 вещей, которых не должно быть в маленькой квартире

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие жильцы выбирают маленькие апартаменты, но это не мешает сделать их комфортными и уютными, если правильно оформить помещения и избежать скопления лишних вещей.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рассказала, что следует избегать в небольших квартирах.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Большие светильники

В большой комнате огромная люстра может выглядеть хорошо, но в маленьком помещении лучше выбрать компактный вариант, который осветит комнату, не занимая много места. Широкие плинтусы

Массивные декоративные планки могут сделать интерьер неуклюжим и визуально уменьшить помещение. Объемные шторы

Использование таких штор ограничивает возможность размещения мебели у окна, что особенно важно в небольших квартирах, где каждый сантиметр пространства ценен. Огромная мебель

В помещении с ограниченным пространством не стоит выбирать крупные диваны или кровати, а также избегать установки излишне объемных комодов и тумбочек. Мелкие ненужные вещи

Маленькие предметы, такие как статуэтки и фигурки, могут создать впечатление скопления и уменьшить визуально пространство. Чтобы увеличить ощущение простора, лучше избавиться от лишних мелочей и освободить полочки.