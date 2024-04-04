Срочно уберите эти вещи из вашей квартиры! Они не нужны в маленькой квартире

Многие жильцы выбирают маленькие апартаменты, но это не мешает сделать их комфортными и уютными, если правильно оформить помещения и избежать скопления лишних вещей. Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рассказала, что следует избегать в небольших квартирах.
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Большие светильники В большой комнате огромная люстра может выглядеть хорошо, но в маленьком помещении лучше выбрать компактный вариант, который осветит комнату, не занимая много места.
Широкие плинтусы Массивные декоративные планки могут сделать интерьер неуклюжим и визуально уменьшить помещение.
Объемные шторы Использование таких штор ограничивает возможность размещения мебели у окна, что особенно важно в небольших квартирах, где каждый сантиметр пространства ценен.
Огромная мебель В помещении с ограниченным пространством не стоит выбирать крупные диваны или кровати, а также избегать установки излишне объемных комодов и тумбочек.
Мелкие ненужные вещи Маленькие предметы, такие как статуэтки и фигурки, могут создать впечатление скопления и уменьшить визуально пространство. Чтобы увеличить ощущение простора, лучше избавиться от лишних мелочей и освободить полочки.