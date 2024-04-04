"Зелёная ипотека": Сбербанк предлагает сниженные ставки и экологически чистое жилье

Сбербанк запускает "зелёную" ипотеку

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Сбере начали принимать заявки на участие в программе "Зелёная ипотека", сообщили в этом банке. В рамках этой новой программы можно приобрести квартиры в домах, соответствующих стандартам экологического строительства.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Ставка по "зелёной" ипотеке снижена на 0,3 процентных пункта. По этой программе можно получить кредит на срок от 12 до 360 месяцев на сумму от 300 тысяч до 100 миллионов рублей. Минимальный размер первоначального взноса составляет 15,1 процента от стоимости жилья.

Напомним, в феврале этого года институт развития в жилищной сфере "Дом.РФ" начал сотрудничество с застройщиками для запуска пилотного проекта "зеленой" ипотеки. Планировалось, что застройщики, строящие энергоэффективное жилье, получат сниженные ставки по проектному финансированию, что позволит уменьшить процентные ставки для заемщиков на 1-2 процентных пункта.

Центробанк предложил запустить подобную программу ещё в сентябре 2022 года. Тогда же был утвержден ГОСТ Р, который включает в себя 81 критерий, из которых 37 являются обязательными, а 44 — добровольными.