Условия льготной ипотеки для работников ОПК будут пересмотрены. Возможные изменения коснутся не всех

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству продумать и проработать вопрос об условиях льготной ипотеки, для работающих в сфере оборонного-промышленного корпуса (ОПК). В частности, президент дал команду рассмотреть те регионы, в которых наблюдается дефицит таких трудовых ресурсов. Соответствующая информация появилась 1 апреля на сайте Кремля.
Сообщается, что предоставить информацию по данному вопросу, определить условия и параметры такого льготного ипотечного кредитования, кабмину нужно будет до 27 апреля текущего года. Ответственным за рассмотрение вопроса назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Также президент Владимир Путин сообщил, что сотрудникам ОПК и их семьям выделят из бюджета 1,5 млрд рублей для приобретения арендного жилья. Это будет сделано уже в этом, 2024 году. В списке получателей 38 тысяч работников ОПК из разных регионов России.
Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.