Как красиво оформить подоконники: дизайнеры раскрыли 3 эффектные идеи

Подоконник следует использовать функционально в интерьере, а не оставлять пустым. Вместо того чтобы обычно украшать его цветами, стоит задуматься о более оригинальных способах его оформления.
Фото: Wikipedia by Chet B Long is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Уютная зона отдыха Возможно, вы видели фотографии подоконников, превращенных в комфортные зоны отдыха. Увеличьте столешницу, чтобы создать пространство для отдыха, и украсьте его подушками, пледами и другими предметами комфорта.
"Магическое" украшение Если вы приверженец благовоний, свечей, камней и кристаллов, рассмотрите возможность размещения их на подоконнике. Это добавит нотку мистики и уюта в ваш интерьер.
Новогодние композиции Подоконник идеально подходит для создания новогодних композиций. Вы можете устроить настоящий зимний пейзаж или даже устроить традиционную новогоднюю железную дорогу.
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