Как красиво оформить подоконники: дизайнеры раскрыли 3 эффектные идеи

Топ-3 идеи, как эффектно оформить подоконники

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Подоконник следует использовать функционально в интерьере, а не оставлять пустым. Вместо того чтобы обычно украшать его цветами, стоит задуматься о более оригинальных способах его оформления.

Фото: Wikipedia by Chet B Long is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уютная зона отдыха

Возможно, вы видели фотографии подоконников, превращенных в комфортные зоны отдыха. Увеличьте столешницу, чтобы создать пространство для отдыха, и украсьте его подушками, пледами и другими предметами комфорта. "Магическое" украшение

Если вы приверженец благовоний, свечей, камней и кристаллов, рассмотрите возможность размещения их на подоконнике. Это добавит нотку мистики и уюта в ваш интерьер. Новогодние композиции

Подоконник идеально подходит для создания новогодних композиций. Вы можете устроить настоящий зимний пейзаж или даже устроить традиционную новогоднюю железную дорогу.