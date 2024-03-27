Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Екатеринбурга обманул любовницу на два миллиона ради квартиры для жены
"Белый налив" как самый продуктивный сорт летних яблонь
Разумная экономия: пять салонных процедур до 2500 рублей
Благодарную террористам 15-летнюю школьницу из Нижнего Новгорода лишили стипендии
Холодный кофе с какао и миндалём: рецепт для гурманов
"Москвич" стал доступнее по цене и интереснее покупателям
УФСБ России по Омской области пресекло работу подпольных казино
Глава МИД Италии Антонио Таяни снова призывает своих граждан не посещать в Москву
Вересковая астра украсит сад даже поздней осенью
Госдума отменила "телеком-рабство" жильцов многоквартирных домов

Депутат Хинштейн: принят закон о свободном доступе провайдеров в дома

1:28
Недвижимость

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома, сообщил один из его авторов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат Хинштейн: принят закон о свободном доступе провайдеров в дома
Фото: mosreg.ru is licensed under public domain

"После одобрения его Советом Федерации и подписания президентом "телеком-рабство" будет окончательно отменено!" — написал народный избранник в своём телеграм-канале.

По его словам, закон решает две основные задачи — даёт возможность жильцам выбирать себе оператора и способствует поддержанию порядка в местах общего пользования МКД.

Отныне, чтобы проложить свои сети, провайдерам не нужно согласие 2/3 собственников жилья, что в большинстве случаев становилось почти непреодолимым препятствием. Достаточно договора с одним из жильцов.

Кроме того, связистов не будут обирать. Они должны будут оплатить только электроэнергию, потреблённую их оборудованием.

Решён и вопрос, который был основным аргументом противников закона — о чистоте и порядке в подъездах и сохранности общедомового имущества. В течение четырёх месяцев будут разработаны строгие правила размещения сетей в МКД. Все уже проложенные каналы провайдеры должны привести в соответствие им, на это отводится год.

За собственниками жилых помещений остаётся право потребовать демонтажа оборудования — этот вопрос будет решаться общим собранием жителей дома.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Последние материалы
NBA: любознательность повышает когнитивные функции мозга пожилых людей
В ГИБДД раскрыли метод избежать лишения прав за светодиодные ДХО
Лучники из России отказались участвовать в Олимпиаде-2024 во Франции
Названы 5 самых интересных фактов о собаках
Летний туристический сезон в Турции объявляется открытым
Россиянам сообщили об угрозе кровотечений и возникновении проблем с печенью из-за приема БАДов
В сети появилось видео, на котором Никита Кологривый покидает спецприёмник
Власти предложили приостанавливать специальный учет ИП, работающих с драгметаллами, если у них истекла лицензия
Как обучить коз работать тягловыми лошадьми
"Метриум": на квартиру в Москве средней семье нужно копить больше семи лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников