Госдума отменила "телеком-рабство" жильцов многоквартирных домов

Депутат Хинштейн: принят закон о свободном доступе провайдеров в дома

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома, сообщил один из его авторов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Фото: mosreg.ru is licensed under public domain

"После одобрения его Советом Федерации и подписания президентом "телеком-рабство" будет окончательно отменено!" — написал народный избранник в своём телеграм-канале.

По его словам, закон решает две основные задачи — даёт возможность жильцам выбирать себе оператора и способствует поддержанию порядка в местах общего пользования МКД.

Отныне, чтобы проложить свои сети, провайдерам не нужно согласие 2/3 собственников жилья, что в большинстве случаев становилось почти непреодолимым препятствием. Достаточно договора с одним из жильцов.

Кроме того, связистов не будут обирать. Они должны будут оплатить только электроэнергию, потреблённую их оборудованием.

Решён и вопрос, который был основным аргументом противников закона — о чистоте и порядке в подъездах и сохранности общедомового имущества. В течение четырёх месяцев будут разработаны строгие правила размещения сетей в МКД. Все уже проложенные каналы провайдеры должны привести в соответствие им, на это отводится год.

За собственниками жилых помещений остаётся право потребовать демонтажа оборудования — этот вопрос будет решаться общим собранием жителей дома.