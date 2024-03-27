Госдума отменила "телеком-рабство" жильцов многоквартирных домов

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома, сообщил один из его авторов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"После одобрения его Советом Федерации и подписания президентом "телеком-рабство" будет окончательно отменено!" — написал народный избранник в своём телеграм-канале.
По его словам, закон решает две основные задачи — даёт возможность жильцам выбирать себе оператора и способствует поддержанию порядка в местах общего пользования МКД.
Отныне, чтобы проложить свои сети, провайдерам не нужно согласие 2/3 собственников жилья, что в большинстве случаев становилось почти непреодолимым препятствием. Достаточно договора с одним из жильцов.
Кроме того, связистов не будут обирать. Они должны будут оплатить только электроэнергию, потреблённую их оборудованием.
Решён и вопрос, который был основным аргументом противников закона — о чистоте и порядке в подъездах и сохранности общедомового имущества. В течение четырёх месяцев будут разработаны строгие правила размещения сетей в МКД. Все уже проложенные каналы провайдеры должны привести в соответствие им, на это отводится год.
За собственниками жилых помещений остаётся право потребовать демонтажа оборудования — этот вопрос будет решаться общим собранием жителей дома.
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