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В Индии сделали дом с использованием тысяч игрушек. Так архитекторы решили проблему утилизации пластиковых отходов

В Индии построили дом из 6 тысяч выброшенных игрушек

1:34
Недвижимость

В Индии в Северной Керале построен уникальный дом. Его особенность в том, что в его строительстве были использованы игрушки. Так, архитектурная компания Wallmakers продемонстрировала неординарный подход по переработке пластикового мусора.

В Индии построили дом из 6 тысяч выброшенных игрушек
Фото: www.flickr.com by vincent desjardins is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что фасад "чудо-дома" имеет вогнутую во внутрь форму. В нём, в фасаде, архитекторы-строители и расположили 6200 ненужных игрушек бывших в употреблении. Дом, теперь пользуется спросом у детей, местные ребятишки часто приходят поиграть к этому дому.

Архитекторы рассказали, что вдохновением для строительства дома с игрушками послужила, как раз проблема с утилизацией пластика в Индии. В штатах Индии большое количество игрушек устаревает, ломается и всё это куда-то надо было девать. Вот, архитекторам из Wallmakers и пришла, нестандартная идея с использованием игрушек в строительстве.

Архитекторы отметили, что мир заполонён отработавшими своё игрушками. Зачастую, их сложная форма делает их не пригодными для переработки, поэтому "львиная часть" пластика со сложным химическим составом оказывается на свалках или того хуже, в морях и океанах.

Что касается дома, который индийские архитекторы назвали Toy Storey, то он настоящий, он пригоден для жилья. Дом хорошо вентилируемый, сделан из прессованных землебитных блоков. Внутренняя площадь — 357 кв. м. Проект сделан по принципу "дом в доме". На данный момент он служит, как место для посиделок.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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