Пенсионеры больше не хотят быть управдомами, потому что их задушили налогами — Госдума ищет выход

Депутат Разворотнева: из-за налогов пенсионеры отказываются от работы управдомом

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2024 года управдомов, среди которых преобладают пенсионеры, обложили дополнительными налогами, пишут argumenti.ru со ссылкой на телеграм-канал "Пенсионеры России".

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Председатель совета многоквартирного дома — должность общественная, и, как правило, не оплачиваемая. Обычно управдом за свою работу освобождается от оплаты услуг ЖКХ.

Нередко сами жильцы решают выплачивать старшему по дому вознаграждение. Небольшое — 3-7 тысяч рублей на мобильную связь и распечатку документов. Собирать со всех квартир наличными сложно, поэтому расходы на управдома включают в квартплату и выдают ему в виде зарплаты, оформив в штат управляющей компании.

С этого года в функционировании такой давно отлаженной схемы возникли сложности. "Ранее законодательство допускало уплату с данного вознаграждения только налога на доходы физлиц в размере 13%. Многочисленные судебные решения предыдущих лет также говорили, что взаимоотношения собственников и их представителей не являются трудовыми, и обязанность выплачивать страховые взносы у председателей советов МКД не возникает. Однако с 1 января 2024 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые отнесли эти вознаграждения к объектам обложения страховыми взносами, то есть, по сути, добавили к 13% налогов еще 30%", — пояснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Кроме того, эти изменения приравняли управдомов пенсионного возраста работающими пенсионерами, лишив их, соответственно, ежегодной индексации.

"В результате люди пенсионного возраста, работающие в совете дома, снимают с себя полномочия. Например, в Ульяновской области такие решения уже приняли 25% председателей и членов советов домов, в Костромской области отток активистов составил также 25%, в Удмуртской Республике — 30%", — посетовала народная избранница.

Она обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой провести совещание профильных комитетов и министерств, посвящённое этому вопросу. На нём предполагается рассмотреть три варианта решения проблемы:

вернуть всё, как было; чётко указать в Жилищном кодексе добровольный характер работы советов домов; включить работу управдома в список видов деятельности самозанятых — тогда налог уменьшится до 6%.