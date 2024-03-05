На что имеет право старший по дому или подъезду, если законодательством такой институт не закреплён

Федеральным законодательством не предусмотрен такой институт как "старший по дому" или "старший по подъезду", заявил глава направления сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и партнеры" Сергей Сергеев.
Деятельность управдомов регулируют на региональном и местном уровне. Он разъяснил для РИА Недвижимость их права и обязанности.
Главная задача старшего по дому/подъезду — коммуникация между собственниками жилых помещений и управляющей компанией.
"При этом у старшего по дому практически нет никаких дополнительных прав, то есть он не может выдать какое-то предписание или оштрафовать кого-то или заставить сдать на что-то деньги", — подчеркнул юрист.
Старший по дому может созывать совет жильцов, следить за порядком в подъезде, хранить ключи от чердака и подвала, уточнил управляющий партнёр "ВМ-Право и консалтинг" Владимир Чувашов.
Прямого материального вознаграждения за такую деятельность не положено, обычно управдомы получают льготы на оплату услуг ЖКХ, добавил Сергеев.
Однако на собрании жильцы могут принять решение о зарплате старшего по дому, заметил Чувашов.
По его словам, прочие вопросы, связанные с работой общедомового старосты, а также его увольнение и выборы другого — также в компетенции собрания собственников жилья.
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