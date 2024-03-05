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На что имеет право старший по дому или подъезду, если законодательством такой институт не закреплён

Юрист Сергеев назвал должность старшего по дому не предусмотренной законом

1:22
Недвижимость

Федеральным законодательством не предусмотрен такой институт как "старший по дому" или "старший по подъезду", заявил глава направления сопровождения споров в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и партнеры" Сергей Сергеев.

Юрист Сергеев назвал должность старшего по дому не предусмотренной законом
Фото: Скриншот YouTube

Деятельность управдомов регулируют на региональном и местном уровне. Он разъяснил для РИА Недвижимость их права и обязанности.

Главная задача старшего по дому/подъезду — коммуникация между собственниками жилых помещений и управляющей компанией.

"При этом у старшего по дому практически нет никаких дополнительных прав, то есть он не может выдать какое-то предписание или оштрафовать кого-то или заставить сдать на что-то деньги", — подчеркнул юрист.

Старший по дому может созывать совет жильцов, следить за порядком в подъезде, хранить ключи от чердака и подвала, уточнил управляющий партнёр "ВМ-Право и консалтинг" Владимир Чувашов.

Прямого материального вознаграждения за такую деятельность не положено, обычно управдомы получают льготы на оплату услуг ЖКХ, добавил Сергеев.

Однако на собрании жильцы могут принять решение о зарплате старшего по дому, заметил Чувашов.

По его словам, прочие вопросы, связанные с работой общедомового старосты, а также его увольнение и выборы другого — также в компетенции собрания собственников жилья.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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