Имущественный ущерб "Крокус Сити Холла" может достигнуть отметки в 10 миллиардов рублей. Страхователь компании - "Ингосстрах"

Стало известно, что размер имущественного ущерба от теракта и пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" может достигнуть 10 миллиардов рублей. Имущественные риски "Крокуса" застрахованы в Ингосстрахе. Страховая сумма по договору "Ингосстраха" может быть меньше, чем требуется для возмещения ущерба. Об этом в интервью "Интерфакс" рассказал некий собеседник, который знаком с некоторыми подробностями страховой сделки "Крокуса" с "Ингосстрахом".
Сам владелец концертного зала, в котором 22 марта произошёл теракт, Араз Агаралов, рассказал, что для оценки ущерба требуется время. Также, по его словам, нужно оценить — возможна ли реконструкция и сколько средств потребуется для её осуществления. О том, что "Крокус Сити Холл" могут восстановить, говорилось в сообщении портала "Crocus Group".
"Некоторые части здания устояли при пожаре. Эксперты будут анализировать, что дальше делать, будут рассматриваться разные сценарии. В планах — восстановить повреждённую инфраструктуру. Так мы сохраним тысячи рабочих мест за сотрудниками компании", — комментарии Агаралова о планах по восстановлению концертного зала.
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