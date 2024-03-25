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Пять модных интерьерных решений, о которых потом можно горько пожалеть

Дизайнер назвала пять модных, но не практичных интерьерных решений

1:17
Недвижимость

В ходе ремонта в погоне за стильным интерьерам многие прибегают к "модным" решениям, о которых потом жалеют, ввиду их непрактичности. Дизайнер Юлия Тычино предостерегла от самых распространённых ошибок такого рода, рассказав о них в "БелНовостях".

Дизайнер назвала пять модных, но не практичных интерьерных решений
Фото: PickPik is licensed under CC0

Самые непродуманные решения в интерьере

Глянцевые поверхности

Особенно на кухне. Напольная плитка должна быть только матовой, убеждена эксперт. Для кухни она советует матовую плитка под мрамор.

Белые стены

Глазом не успеете моргнуть, как они утратят товарный вид. Лучше предпочесть моющуюся краску пастельных оттенков. Внешние углы не помешает защитить декоративными МДФ-уголками.

Мало розеток

Рабочая зона на кухне должна быть обеспечена достаточным количеством розеток. Они не так портят интерьер, как удлинители, которые, к тому же, и небезопасны.

Чёрная сантехника

Это очень модно в последнее время, но крайне непрактично — очень бросаются в глаза загрязнения и тем более сколы.

Ванна не вплотную к стене

Если санузел у вас простором не отличается (как, впрочем, и у большинства из нас), ставьте ванну только вплотную к стене. Иначе в щелях будут скапливаться вода и грязь, которые трудно убирать в тесноте.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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