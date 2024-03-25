Пять модных интерьерных решений, о которых потом можно горько пожалеть

В ходе ремонта в погоне за стильным интерьерам многие прибегают к "модным" решениям, о которых потом жалеют, ввиду их непрактичности. Дизайнер Юлия Тычино предостерегла от самых распространённых ошибок такого рода, рассказав о них в "БелНовостях".
Особенно на кухне. Напольная плитка должна быть только матовой, убеждена эксперт. Для кухни она советует матовую плитка под мрамор.
Глазом не успеете моргнуть, как они утратят товарный вид. Лучше предпочесть моющуюся краску пастельных оттенков. Внешние углы не помешает защитить декоративными МДФ-уголками.
Рабочая зона на кухне должна быть обеспечена достаточным количеством розеток. Они не так портят интерьер, как удлинители, которые, к тому же, и небезопасны.
Это очень модно в последнее время, но крайне непрактично — очень бросаются в глаза загрязнения и тем более сколы.
Если санузел у вас простором не отличается (как, впрочем, и у большинства из нас), ставьте ванну только вплотную к стене. Иначе в щелях будут скапливаться вода и грязь, которые трудно убирать в тесноте.
Под сиренью отлично растут эти растения.