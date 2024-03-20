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Ни в коем случае не размещайте розетки в этих местах, а уже установленные — снимите немедленно!

Названы места в квартире, где запрещены электророзетки

1:29
Недвижимость » Ремонт

Розетки в некоторых местах дома могут быть неудобны, а в каких-то — и запрещены, пишет "Дом Mail.ru". Издание дало несколько рекомендаций по прокладке электропроводки и подключению розеток.

Названы места в квартире, где запрещены электророзетки
Фото: Pexels by Ksenia Chernaya is licensed under CC0

Итак, где розетки не нужны

Под мойкой

Там розетки не должно быть с точки зрения техники безопасности — СП 31-110 2003 п. 14.29 запрещает её установку ближе 50 см к водопроводному крану.

За посудомойкой

Если понадобится отключить технику (ну вдруг сломалась — всякое случается), придётся её отодвигать. То же касается холодильника.

Низко над полом

При установке розеток внизу надо учитывать, что пол будет выше за счёт стяжки и покрытия, а также высоту плинтуса. Если поставить розетку совсем вплотную, потом может выйти конфуз.

Не с "той стороны" от холодильника

Шнур электропитания холодильника обычно короткий, а через удлинитель его включать нельзя.

В ванной

Нормативы таковы:

  • над раковиной — никаких розеток;
  • до 60 см от границы сантехники возможны нагреватели, вытяжки и включающиеся от шнурка (не выключателем!) светильники;
  • от 60 см — влагозащищённые розетки.

Если ванная маленькая, розетки устанавливаются снаружи.

При установке розеток можно предусмотреть автоматические выключатели на каждую линию электропитания или их группу.

На какой высоте размещать розетки и выключатели ?
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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