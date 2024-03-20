Ни в коем случае не размещайте розетки в этих местах, а уже установленные — снимите немедленно!

Розетки в некоторых местах дома могут быть неудобны, а в каких-то — и запрещены, пишет "Дом Mail.ru". Издание дало несколько рекомендаций по прокладке электропроводки и подключению розеток.
Там розетки не должно быть с точки зрения техники безопасности — СП 31-110 2003 п. 14.29 запрещает её установку ближе 50 см к водопроводному крану.
Если понадобится отключить технику (ну вдруг сломалась — всякое случается), придётся её отодвигать. То же касается холодильника.
При установке розеток внизу надо учитывать, что пол будет выше за счёт стяжки и покрытия, а также высоту плинтуса. Если поставить розетку совсем вплотную, потом может выйти конфуз.
Шнур электропитания холодильника обычно короткий, а через удлинитель его включать нельзя.
Нормативы таковы:
Если ванная маленькая, розетки устанавливаются снаружи.
При установке розеток можно предусмотреть автоматические выключатели на каждую линию электропитания или их группу.
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