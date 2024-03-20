Ни в коем случае не размещайте розетки в этих местах, а уже установленные — снимите немедленно!

Названы места в квартире, где запрещены электророзетки

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Розетки в некоторых местах дома могут быть неудобны, а в каких-то — и запрещены, пишет "Дом Mail.ru". Издание дало несколько рекомендаций по прокладке электропроводки и подключению розеток.

Фото: Pexels by Ksenia Chernaya is licensed under CC0

Итак, где розетки не нужны

Под мойкой

Там розетки не должно быть с точки зрения техники безопасности — СП 31-110 2003 п. 14.29 запрещает её установку ближе 50 см к водопроводному крану.

За посудомойкой

Если понадобится отключить технику (ну вдруг сломалась — всякое случается), придётся её отодвигать. То же касается холодильника.

Низко над полом

При установке розеток внизу надо учитывать, что пол будет выше за счёт стяжки и покрытия, а также высоту плинтуса. Если поставить розетку совсем вплотную, потом может выйти конфуз.

Не с "той стороны" от холодильника

Шнур электропитания холодильника обычно короткий, а через удлинитель его включать нельзя.

В ванной

Нормативы таковы:

над раковиной — никаких розеток;

до 60 см от границы сантехники возможны нагреватели, вытяжки и включающиеся от шнурка (не выключателем!) светильники;

от 60 см — влагозащищённые розетки.

Если ванная маленькая, розетки устанавливаются снаружи.

При установке розеток можно предусмотреть автоматические выключатели на каждую линию электропитания или их группу.