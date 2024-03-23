Освежите интерьер: зачем заменять большой ковер на несколько маленьких

Ковры до сих пор пользуются значительным спросом как элементы для обустройства пола.
Однако наличие огромного ковра в помещении сегодня не является типичным дизайнерским решением. Как можно достичь того, чтобы комната выглядела современно и стильно?
Нужно ли отказываться от использования ковров в интерьере? Нет необходимости полностью избавляться от ковров. Замена одного большого ковра на несколько меньших — это правильный шаг в дизайне. Почему несколько маленьких ковров лучше одного большого? При таком подходе помещение приобретает более привлекательный вид. Особенно если ковры отличаются по цвету и узору. Это придает комнате больше яркости, не теряя при этом стильности.
Также важно помнить, что использование нескольких ковров — отличный способ зонирования пространства.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.