Назван один тип обоев, которые не подойдут ни одной комнате

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Обои с крупным рисунком могут испортить интерьер, предупредила дизайнер

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Очень маловероятно, что обои с крупным рисунком сделают лучше интерьер вашей комнаты, предупредила дизайнер Юлия Тычино. На страницах сетевого издания "БелНовости" она поделилась своими соображениями на этот счёт.

Обои с крупным рисунком могут испортить интерьер, предупредила дизайнер
Фото: Flickr.com by romana klee is licensed under CC BY-SA 2.0

Крупный принт на обоях зрительно сжимает пространство, поэтому уместен исключительно в просторных помещениях, пояснила она. Увы, у многих из нас жильё довольно скромных размеров, и такая отделка может создать впечатление тесноты и совсем лишить его уюта.

Ранее эксперт дала рекомендации по выбору обоев для маленьких комнат — чтобы зрительно они казались больше.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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