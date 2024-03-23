Назван один тип обоев, которые не подойдут ни одной комнате

Очень маловероятно, что обои с крупным рисунком сделают лучше интерьер вашей комнаты, предупредила дизайнер Юлия Тычино. На страницах сетевого издания "БелНовости" она поделилась своими соображениями на этот счёт.
Крупный принт на обоях зрительно сжимает пространство, поэтому уместен исключительно в просторных помещениях, пояснила она. Увы, у многих из нас жильё довольно скромных размеров, и такая отделка может создать впечатление тесноты и совсем лишить его уюта.
Ранее эксперт дала рекомендации по выбору обоев для маленьких комнат — чтобы зрительно они казались больше.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.