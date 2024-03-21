Профессиональные секреты дизайнера: какими обоями можно визуально увеличить маленькую комнату

Дизайнер объяснила, какие обои лучше подходят для маленькой комнаты

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Большинство квартир — далеко не хоромы, и хочется всеми силами их улучшить. В частности, визуально увеличить площадь и объёмы помещений.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln is licensed under CC BY-SA 2.0

Самый простой способ для этого — правильное оформление интерьера. Дизайнер Юлия Тычино подсказала на страницах сетевого издания "БелНовости", как выбрать обои для маленькой комнаты, чтобы она казалась больше.

Правильный оттенок

Всем известно, что светлые тона расширяют пространство. Но кроме того, цвет стен должен быть максимально нейтральным.

Мелкий принт

Крупный рисунок может акцентировать внимание на тесноте, так что выбирайте мелкий орнамент, лучше горизонтально ориентированный.

Крупный принт

Тоже допустим, но только на акцентной стене в случае её создания. На ней можно даже повесить картину.

Другие поверхности оставляйте нейтральными светлыми.