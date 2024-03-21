Профессиональные секреты дизайнера: какими обоями можно визуально увеличить маленькую комнату

Большинство квартир — далеко не хоромы, и хочется всеми силами их улучшить. В частности, визуально увеличить площадь и объёмы помещений.
Самый простой способ для этого — правильное оформление интерьера. Дизайнер Юлия Тычино подсказала на страницах сетевого издания "БелНовости", как выбрать обои для маленькой комнаты, чтобы она казалась больше.
Всем известно, что светлые тона расширяют пространство. Но кроме того, цвет стен должен быть максимально нейтральным.
Крупный рисунок может акцентировать внимание на тесноте, так что выбирайте мелкий орнамент, лучше горизонтально ориентированный.
Тоже допустим, но только на акцентной стене в случае её создания. На ней можно даже повесить картину.
Другие поверхности оставляйте нейтральными светлыми.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.