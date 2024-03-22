Названа самая проблемная недвижимость в Москве: накупили, теперь локти кусают

Владельцы апартаментов в Москве столкнулись с трудностями при их продаже, сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков "Москве 24".
По его мнению, не будет большим преувеличением назвать апартаменты самым проблемным типом столичной недвижимости. "Потому что льготная ипотека на них не действует — они продаются на общерыночных условиях", — объяснил специалист.
"Кроме того, сегодня граждане поняли, что эта недвижимость не настолько прекрасна, как считалось ранее", — добавил он.
Считалось, что апартаменты ничем не хуже обычных квартир и при этом дешевле, а оказалось, что и налоги выше, и коммунальные расходы.
"Плюс многие ждали, что апартаменты когда-нибудь приравняют к жилью и будет вообще шикарное вложение. Купил дёшево, а потом получил ту же самую квартиру. В итоге государство однозначно сказало, что апартаменты не будут приравниваться к жилым помещениям", — заключил Барсуков.
Тем временем уже и обычные квартиры начали дешеветь на фоне снижения спроса, а риелторы настоятельно рекомендуют предпочесть столичной суете уютный уголок за городом.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.