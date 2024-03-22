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Названа самая проблемная недвижимость в Москве: накупили, теперь локти кусают

Риелтор Барсуков признал апартаменты самым проблемным типом жилья в Москве

1:08
Недвижимость

Владельцы апартаментов в Москве столкнулись с трудностями при их продаже, сообщил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков "Москве 24".

Риелтор Барсуков признал апартаменты самым проблемным типом жилья в Москве
Фото: https://www.firestock.info/pervyiy-etazh-doma-studii-interer-ground-floor-home-studio-interior/

По его мнению, не будет большим преувеличением назвать апартаменты самым проблемным типом столичной недвижимости. "Потому что льготная ипотека на них не действует — они продаются на общерыночных условиях", — объяснил специалист.

"Кроме того, сегодня граждане поняли, что эта недвижимость не настолько прекрасна, как считалось ранее", — добавил он.

Считалось, что апартаменты ничем не хуже обычных квартир и при этом дешевле, а оказалось, что и налоги выше, и коммунальные расходы.

"Плюс многие ждали, что апартаменты когда-нибудь приравняют к жилью и будет вообще шикарное вложение. Купил дёшево, а потом получил ту же самую квартиру. В итоге государство однозначно сказало, что апартаменты не будут приравниваться к жилым помещениям", — заключил Барсуков.

Тем временем уже и обычные квартиры начали дешеветь на фоне снижения спроса, а риелторы настоятельно рекомендуют предпочесть столичной суете уютный уголок за городом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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