Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах

Вторичная недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге начала дешеветь в феврале, пишет "Лента.ру" со ссылкой на анализ, проведённый сервисом "Яндекс Недвижимость".
За минувший месяц средний квадратный метр московской квартиры утратил в цене 0,7%, питерской — 0,4%.
По сравнению с прошлым годом стоимость жилья увеличилась, хотя темпы роста замедлились:
Жильё в вышеперечисленных городах — самое дорогое в России. Квадратный метр в Москве стоит 327 тысяч рублей, в Сочи — 285 тысяч, петербургская жилплощадь обойдётся покупателю в 200 тысяч ₽/м2.
"Вторичка" дешевеет на фоне падения спроса — из-за дорогой ипотеки покупатели предпочитают новостройки, подпадающие под льготные программы, объясняют эксперты.
Примечательно, что именно такой прогноз давал ранее глава "Дом.РФ" Виталий Мутко. Он обещал, что на вторичном рынке цены пойдут вниз, а стоимость строящегося жилья стабилизируется.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман