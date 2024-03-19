Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах

"Яндекс Недвижимость": жильё в Москве начало дешеветь

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вторичная недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге начала дешеветь в феврале, пишет "Лента.ру" со ссылкой на анализ, проведённый сервисом "Яндекс Недвижимость".

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

За минувший месяц средний квадратный метр московской квартиры утратил в цене 0,7%, питерской — 0,4%.

По сравнению с прошлым годом стоимость жилья увеличилась, хотя темпы роста замедлились:

в Златоглавой — +5,7%,

в Северной столице — +3,6%,

в Сочи почти — +6%,

во Владивостоке — +2,4%.

Жильё в вышеперечисленных городах — самое дорогое в России. Квадратный метр в Москве стоит 327 тысяч рублей, в Сочи — 285 тысяч, петербургская жилплощадь обойдётся покупателю в 200 тысяч ₽/м2.

"Вторичка" дешевеет на фоне падения спроса — из-за дорогой ипотеки покупатели предпочитают новостройки, подпадающие под льготные программы, объясняют эксперты.

Примечательно, что именно такой прогноз давал ранее глава "Дом.РФ" Виталий Мутко. Он обещал, что на вторичном рынке цены пойдут вниз, а стоимость строящегося жилья стабилизируется.