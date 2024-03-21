Самая просторная квартира в Москве в 80 раз больше самой маленькой

Риелторы сравнили самую маленькую и самую большую квартиру в Москве

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая просторная квартира из продающихся в Москве в 80 раз больше самой маленькой, узнала РИА Недвижимость у риелторов.

Фото: Сайт ЖК

О рекордных объектах вторичного рынка рассказала руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен" Екатерина Никитина.

Самая компактная квартира площадью всего 12 квадратных метров продаётся в Коммунарке за 2,95 миллиона рублей.

Самая большая — на Патриарших прудах в Пресненском районе: площадь — 952 м2, цена — 3,2 миллиарда рублей.

Новостроечными рекордами поделилась директор ипотечного центра компании "Миэль" Юлия Ибрагимова.

Самая маленькая квартира продаётся в строящемся доме на Тагильской улице на востоке Москвы за 7,7 миллиона рублей. Срок его сдачи — третий квартал 2026 года.

Площадь самой просторной квартиры в сегменте нового жилья — 1070 "квадратов". Она расположена в уже сданном доме на Тверской улице и продается за 2,5 миллиарда рублей.

Ранее "Лента.ру" нашла самую дорогую квартиру в Москве, но вышеприведённые объекты её превзошли.