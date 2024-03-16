Жильё с отделкой предлагается всё реже, и вот почему

Доля предложений новостроек с отделкой сократилась на 5%

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За последние девять месяцев уменьшилась доля квартир с отделкой в общей массе предложений жилья в новостройках, узнала "Лента.ру" в "Авито Недвижимости".

Фото: kanoner.com

Объекты "под ключ" составляют 58% среди лотов, выставленных на этой площадке, а в июне 2023 года их было 63%. Сокращение зафиксировано в 9 городах из 16, которые вошли в исследование.

"Девелоперы отказываются от отделки или упрощают ее до предчистовой, чтобы снизить конечную стоимость объектов и ускорить ввод зданий в эксплуатацию", — объясняет руководитель направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Больше всего квартир с отделкой на рынке первичного жилья предлагают в Воронеже (82%), меньше всего — в Волгограде (36%).