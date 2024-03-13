Три места в доме, где ни в коем случае не должно быть обоев на стенах

Дизайнер назвала три помещения в доме, которые нельзя оклеивать обоями

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Обои — самый простой и эффективный способ отделки стен. Но не везде они уместны. Дизайнер Юлия Тычино назвала сетевому изданию "БелНовости" три помещения в доме, которые не стоит оклеивать обоями.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln is licensed under CC BY-SA 2.0

1. Ванная

Туда не подойдут даже моющиеся обои: они могут стать благоприятной средой для роста плесени.

2. Прихожая

В профессиональной среде её называют местом интенсивного движения. Обои там будут быстро пачкаться от верхней одежды, обуви или перемещаемых предметов (например, спортинвентаря).

3. Кухня

Стену над плитой нельзя оклеивать из-за пожароопасности, пара и брызг. Фартук над мойкой и рабочей поверхностью — опять же, из-за брызг воды.

Если в доме есть камин — вокруг него тоже нельзя клеить обои.

Кстати, если после ремонта у вас остались обрезки обоев — не выбрасывайте: им можно найти применение.