Три места в доме, где ни в коем случае не должно быть обоев на стенах

Обои — самый простой и эффективный способ отделки стен. Но не везде они уместны. Дизайнер Юлия Тычино назвала сетевому изданию "БелНовости" три помещения в доме, которые не стоит оклеивать обоями.
Туда не подойдут даже моющиеся обои: они могут стать благоприятной средой для роста плесени.
В профессиональной среде её называют местом интенсивного движения. Обои там будут быстро пачкаться от верхней одежды, обуви или перемещаемых предметов (например, спортинвентаря).
Стену над плитой нельзя оклеивать из-за пожароопасности, пара и брызг. Фартук над мойкой и рабочей поверхностью — опять же, из-за брызг воды.
Если в доме есть камин — вокруг него тоже нельзя клеить обои.
Кстати, если после ремонта у вас остались обрезки обоев — не выбрасывайте: им можно найти применение.
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