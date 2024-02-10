Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей

Обоям, оставшимся после ремонта, можно найти применение в интерьере, да такое, что все онемеют от восторга, когда увидят результаты, уверена дизайнер Юлия Тычино. Она дала сетевому изданию "БелНовости" несколько рекомендаций на этот счёт.
Принято облицовывать его кафелем. Забудьте — это слишком банально! Обои, наклеенные под закалённым стеклом, в рабочей зоне кухни выглядят куда оригинальнее. К тому же их легче менять, если захотелось освежить интерьер.
Если в вашем доме есть лестница, можно обклеить её ступени остатками обоев. Правда, для этих целей подходят только износоустойчивые материалы, такие как винил или флизелин.
Прекрасный способ обновить старый стол — зафиксировать кусок обоев на нём прочным стеклом. Подходит тем, кто не хочет портить столешницу клеем, и также позволяет легко менять дизайн.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.