Как применить остатки обоев в интерьере: три хендмейд-варианта, которые восхитят ваших гостей

Дизайнер предложила три варианта использования остатков обоев

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обоям, оставшимся после ремонта, можно найти применение в интерьере, да такое, что все онемеют от восторга, когда увидят результаты, уверена дизайнер Юлия Тычино. Она дала сетевому изданию "БелНовости" несколько рекомендаций на этот счёт.

Фото: Flickr.com by romana klee is licensed under CC BY-SA 2.0

Кухонный фартук

Принято облицовывать его кафелем. Забудьте — это слишком банально! Обои, наклеенные под закалённым стеклом, в рабочей зоне кухни выглядят куда оригинальнее. К тому же их легче менять, если захотелось освежить интерьер.

Украшение для лестницы

Если в вашем доме есть лестница, можно обклеить её ступени остатками обоев. Правда, для этих целей подходят только износоустойчивые материалы, такие как винил или флизелин.

Хендмейд столешница

Прекрасный способ обновить старый стол — зафиксировать кусок обоев на нём прочным стеклом. Подходит тем, кто не хочет портить столешницу клеем, и также позволяет легко менять дизайн.