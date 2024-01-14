Очищаем кухонный фартук от жира: ни в коем случае не используйте жесткую сторону губки

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жир часто атакует кухонные фартуки, которые являются неотъемлемым атрибутом для хозяек, и иногда его удаление может быть настоящей проблемой. Однако есть эффективный метод, который позволяет быстро и легко справиться с этой задачей.

Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первым шагом является нанесение горячей воды на фартук с использованием губки. Это следует делать осторожно, оставляя влагу на несколько минут. После этого следует протереть фартук, используя ту же губку, но уже смоченную в прохладной воде.

Важно избегать использования грубой стороны губки, чтобы не повредить поверхность фартука. Кроме губок, для обработки фартука рекомендуется использовать щетки с мягким ворсом, микрофибровые салфетки и другие мягкие материалы.

Также можно воспользоваться бытовой химией, такой как моющие средства, гели для мытья посуды и чистящие порошки, чтобы избавиться от жира. Пищевая сода, особенно в сочетании с уксусом, также эффективно помогает очистить фартук от жирных загрязнений.