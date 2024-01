Очищаем кухонный фартук от жира: ни в коем случае не используйте жесткую сторону губки

Your browser does not support the audio element.

Жир часто атакует кухонные фартуки, которые являются неотъемлемым атрибутом для хозяек, и иногда его удаление может быть настоящей проблемой. Однако есть эффективный метод, который позволяет быстро и легко справиться с этой задачей.

Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license