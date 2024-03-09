Депутат Гаврилов: можно законно увеличить участок земли на 10%

Назван законный способ увеличить площадь участка на 10%

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Депутат ГД РФ от КПРФ Сергей Гаврилов в интервью журналистам РИА рассказал, что по закону можно увеличить площадь своего участка на 10 процентов. По словам депутата такое расширение возможно при перераспределении земель и участков. Узнать, что гражданину принадлежит больше земли, чем он думает, можно, уточнив сведения в ЕГРН.

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"Увеличить участок, принадлежащий по праву собственности, можно даже просто уточнив сведения о нём в ЕГРН. Ведь бывает так, что при проведении кадастровых работ возникают погрешности", — сообщил депутат Сергей Гаврилов.

Гаврилов пояснил, что бывает так, что, например, в результате уточнения границ земельного участка, обнаруживается, что человеку принадлежит больше земли, чем он использует по факту. Тогда, гражданин имеет полное право, законодательно оформить обнаружившиеся излишки. Гаврилов уточнил, что при проведении кадастровых работ погрешность в 10% считается допустимой, поэтому её то и можно будет официально оформить.