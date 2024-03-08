Не более 8 часов в месяц - на такой срок коммунальщики могут отключать холодную воду, а горячую?

Раскрыта предельная продолжительность перебоев с водой в квартире

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Горячее и холодное водоснабжение может быть остановлено не более чем на четыре часа из-за аварии, сообщила "Фонтанка".

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Суммарно продолжительность отсутствия воды не должна превышать восемь часов в месяц. Для горячей воды действует исключение: если прорыв случился на тупиковой магистрали, её могут отключить на 24 часа.

О плановом останове коммунальщики обязаны предупредить не позднее чем за 10 рабочих дней, добавила глава Регионального центра общественного контроля в Санкт-Петербурге НП "ЖКХ Контроль" Алла Бредец. В противном случае вы вправе жаловаться во все возможные инстанции и требовать перерасчёта.

В случае отсутствия воды, более длительного, чем требуют вышеприведённые нормы, из счёта минусуется каждый лишний час. Но есть важные нюансы.

"Если в квартире несколько стояков (а это, к примеру, и старый фонд, и дома 137-й серии — там может быть два стояка), то когда у тебя перекрыт один — уже неважно, туалет или кухня, — подача воды в квартиру есть", — пояснил член президиума Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян.

И конечно, никакой перерасчёт не положен тем, у кого установлены счётчики на воду, добавила Бредец.