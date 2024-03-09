Как добиться перерасчёта за услуги ЖКХ: рассказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева

В Госдуме разъяснили порядок перерасчёта за некачественные услуги ЖКХ

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Низкое качество жилищно-коммунальных услуг или ресурсов может быть законным основанием не платить за них. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева разъяснила "Москве 24", как это сделать.

Фото: Управа Южнопортового района города Москвы is licensed under Public domain

Она напомнила, что на услуги ЖКХ регулируются довольно строгими нормативами.

"Если они предоставляются ненадлежащего качества, допустим, какой-то коммунальный ресурс, например вода, электроэнергия отсутствует длительное время, можно потребовать произвести перерасчёт", — посоветовала депутат.

То же относится и качеству ресурсов: грязная или ржавая вода, недостаточная температура горячего водоснабжения или центрального отопления, несоответствующие стандарту напряжение и частота тока в электрической сети — всё это может послужить поводом для претензий.

Как только вы столкнётесь с какой-то из вышеперечисленных проблем, тотчас же бейте в набат — то есть звоните в аварийно-диспетчерскую службу, призвала Разворотнева.

Тогда УК пришлёт представителя, с которым вы составите акт — основание для перерасчёта. "Окончанием периода, за который осуществляется перерасчёт, является ещё один акт, который вы подписываете, когда недостатки устранены", — заключила народная избранница.