Узнали, в каком случае можно законно не платить квартплату

Названы две причины законного отказа от оплаты услуг ЖКХ

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В некоторых случаях можно не оплачивать услуги ЖКХ на вполне законных основаниях, сообщила aif.ru юрист Изабелла Атласкирова. Она их разъяснила.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Во-первых, при отсутствии по месту проживания.

"Если собственник или наниматель социального жилья уехал более чем на пять дней, он имеет право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчёта платы за коммунальные услуги. В документе надо указать сроки отсутствия", — посоветовала она.

Если гражданин постоянно живёт в другом месте, тем более имеет смысл так сделать.

"Но при этом от оплаты общедомовых нужд и капитального ремонта собственник не освобождается", — предупредила эксперт.

Вторая причина потребовать перерасчёта — низкое качество коммунальных услуг или ресурсов. Согласно пункту 98 "Правил предоставления коммунальных услуг", можно не платить за холодную воду, если она ржавая, или горячую при её недостаточной температуре.

Кроме того, коммунальщики обязаны сделать перерасчёт в случае выявления переплаты или завышения тарифов, заключила юрист.