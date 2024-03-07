Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Патрушев: за последний год количество экстремистских преступлений на Северном Кавказе уменьшилось втрое
Жириновский в 2004 году предсказал два ядерных конфликта и гибель 200 млн человек
Посла США вызвали в МИД России
Из-за угрозы террористических актов туристы в Париже не смогут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024
Лера Кудрявцева отреагировала на жёсткие заявления украинской певицы
В сети появились новый кадры геймплея из Kingmakers
Rivian представит свой первый доступный кроссовер R2
Патрушев: пресечена деятельность групп, куда входили сторонники международных террористических организаций
Егор Чернев: решение Германии о передаче Taurus зависит от Шольца
Узнали, в каком случае можно законно не платить квартплату

Названы две причины законного отказа от оплаты услуг ЖКХ

1:07
Недвижимость

В некоторых случаях можно не оплачивать услуги ЖКХ на вполне законных основаниях, сообщила aif.ru юрист Изабелла Атласкирова. Она их разъяснила.

Названы две причины законного отказа от оплаты услуг ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Во-первых, при отсутствии по месту проживания.

"Если собственник или наниматель социального жилья уехал более чем на пять дней, он имеет право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчёта платы за коммунальные услуги. В документе надо указать сроки отсутствия", — посоветовала она.

Если гражданин постоянно живёт в другом месте, тем более имеет смысл так сделать.

"Но при этом от оплаты общедомовых нужд и капитального ремонта собственник не освобождается", — предупредила эксперт.

Вторая причина потребовать перерасчёта — низкое качество коммунальных услуг или ресурсов. Согласно пункту 98 "Правил предоставления коммунальных услуг", можно не платить за холодную воду, если она ржавая, или горячую при её недостаточной температуре.

Кроме того, коммунальщики обязаны сделать перерасчёт в случае выявления переплаты или завышения тарифов, заключила юрист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Последние материалы
США усиливают давление на китайскую автомобильную промышленность
Владимир Путин рассказал о восприятии повседневности
Израиль начал операцию по захвату южного побережья Сектора Газа
Экс-солист "АукцЫона" рассказал, куда пропал с ТВ Дмитрий Нагиев
Накануне международного женского дня Путин встретился с девушками-летчицами
РИА Новости нашло рекорд: жильё в Мексике дорожает 35 кварталов подряд
Основные правила питания перед сном: как сделать выбор в пользу здоровья
Владимир Путин рассказал о своих полётах на военных самолётах
Татаринов: ВС России ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников