Универсальное домашнее чистящее средство — им пользовались ещё наши бабушки

Хозяйкам всё сложнее поддерживать дом в чистоте: бытовая химия непрерывно дорожает, а безопасность её сомнительна. Но не беда — "БелНовости" поскребли по сусекам и нашли рецепт отличного самодельного чистящего средства.
Как утверждает издание (и это похоже на правду), им пользовались ещё наши бабушки.
В стакан кипятка натрите кусок хозяйственного мыла, добавьте 150 г кальцинированной соды (неполный стакан). Тщательно взбейте венчиком до консистенции жирной сметаны.
Копеечный суперэффективный очиститель готов! Применять надо сразу же, длительное хранение не идёт ему на пользу.
Такое домашнее моющее средство походит для решения большинства хозяйственных задач — от мытья плитки от жира до локального устранения пятен на одежде.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.