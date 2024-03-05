Семейную ипотеку продлят до 2030 года — Силуанов раскрыл подробности

Силуанов сообщил о продлении семейной ипотеки до 2030 года

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По поручению президента РФ Владимира Путина семейную ипотеку продлят до 2030 года, сообщил в понедельник министр финансов Антон Силуанов.

Фото: Минфин РФ is licensed under public domain

По его словам, условия льготной программы останутся в целом прежними: 6% для семей с детьми до шести лет.

"Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан", — объяснил глава Минфина.

Он заверил, что при реализации этих мер соцподдержки основное внимание уделят усилению их адресного характера — чтобы "не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки".

По словам Силуанова, на продление семейной ипотеки в этом году понадобится около 260 миллиардов рублей дополнительных бюджетных расходов, а всего до 2030-го — до 1,5 триллиона рублей.

Во исполнение поручений главы государства в части демографической политики будут продолжены и другие меры, добавил министр. В частности, погашение кредита на улучшение жилищных условий из средств материнского капитала.