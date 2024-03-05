Семейную ипотеку продлят до 2030 года — Силуанов раскрыл подробности

По поручению президента РФ Владимира Путина семейную ипотеку продлят до 2030 года, сообщил в понедельник министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, условия льготной программы останутся в целом прежними: 6% для семей с детьми до шести лет.
"Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан", — объяснил глава Минфина.
Он заверил, что при реализации этих мер соцподдержки основное внимание уделят усилению их адресного характера — чтобы "не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки".
По словам Силуанова, на продление семейной ипотеки в этом году понадобится около 260 миллиардов рублей дополнительных бюджетных расходов, а всего до 2030-го — до 1,5 триллиона рублей.
Во исполнение поручений главы государства в части демографической политики будут продолжены и другие меры, добавил министр. В частности, погашение кредита на улучшение жилищных условий из средств материнского капитала.
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