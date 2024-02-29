Мутко оценил эффект от продления Путиным семейной ипотеки: кому ещё повезёт

Благодаря продлению программы семейной ипотеки до 2030 года до 350 тысяч семей в год смогут улучшать свои жилищные условия, сообщил в четверг гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, предложил продлить программу льготной семейной ипотеки, которая должна завершиться в июле этого года, до 2030-го.
Минфином создаётся рабочая группа для уточнения условий продолжения семейной ипотеки, сообщил Мутко, возглавляющий государственное АО "Дом.PФ" — оператор программы, комментируя инициативу президента.
С начала действия проекта почти миллион семей улучшил свои жилищные условия, добавил он. Продление программы даст возможность воспользоваться ею ещё 300-350 тысячам семей ежегодно.
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