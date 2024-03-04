В Лужниках - спортивное событие. Открыт новый Дворец тенниса

Мэр Москвы Собянин открыл в Лужниках Дворец тенниса

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В минувшую субботу мэр Москвы Сергей Собянин открыл Дворец тенниса в Лужниках. Новый дворец он назвал отличным подспорьем для спортсменов непрофессионалов, отличной площадкой для занятий по подготовке будущих чемпионов мира. В целом, мэр остался доволен новым объектом.

Фото: www.flickr.com by Алош Беннетт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"У любителей большого тенниса сегодня большой праздник. Потому что мы открываем Дворец большого тенниса. Наверное, он не только самый лучший в России, но и в мире. Здесь 15 теннисных кортов, есть бассейн, есть площадки для занятий малым теннисом, бадминтоном. Здесь можно не только заниматься спортом, но и просто отдыхать и проводить досуг", — речь мэра Москвы.

Внешне новый Дворец представляет собой пятиэтажное здание в виде призмы. Площадь объекта — 36 тысяч кв. м. Дизайн снаружи — яркий, космический, использовано наклонное остекление. Вид с верхних этажей Дворца — отличный. Перед его посетителями в прямой видимости будут: Москва-река и Нескучный сад. ещё один плюс — метро "Воробьёвы горы" в пешей доступности.