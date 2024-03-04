В Лужниках - спортивное событие. Открыт новый Дворец тенниса

В минувшую субботу мэр Москвы Сергей Собянин открыл Дворец тенниса в Лужниках. Новый дворец он назвал отличным подспорьем для спортсменов непрофессионалов, отличной площадкой для занятий по подготовке будущих чемпионов мира. В целом, мэр остался доволен новым объектом.
"У любителей большого тенниса сегодня большой праздник. Потому что мы открываем Дворец большого тенниса. Наверное, он не только самый лучший в России, но и в мире. Здесь 15 теннисных кортов, есть бассейн, есть площадки для занятий малым теннисом, бадминтоном. Здесь можно не только заниматься спортом, но и просто отдыхать и проводить досуг", — речь мэра Москвы.
Внешне новый Дворец представляет собой пятиэтажное здание в виде призмы. Площадь объекта — 36 тысяч кв. м. Дизайн снаружи — яркий, космический, использовано наклонное остекление. Вид с верхних этажей Дворца — отличный. Перед его посетителями в прямой видимости будут: Москва-река и Нескучный сад. ещё один плюс — метро "Воробьёвы горы" в пешей доступности.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.