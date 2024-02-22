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Превращаем простой ремонт в роскошный и стильно выглядящий: четыре простых приёма

Дизайнер подсказала, как сделать, чтобы ремонт выглядел дорого

1:21
Недвижимость

Все мы хотим жить в уютном и стильно оформленном жилище, но стоит это неподъёмных денег. Выход есть — дизайнер Юлия Тычино привела четыре способа превращения любого интерьера в роскошный. Профессиональными секретами она поделилась с порталом "МОС СМИ".

Дизайнер подсказала, как сделать, чтобы ремонт выглядел дорого
Фото: PxHere is licensed under CC0

Визуально приподнятые потолки

Большие площади и объёмы всегда зрительно удорожают помещение. Конечно, можно купить двухэтажную квартиру за миллиард, но есть способ дешевле — ограничиться иллюзией расширения пространства.

"Увеличить потолки можно визуально. Для этого достаточно приобрести длинные однотонные занавески под самый потолок", — советует эксперт.

Освещение

Одиночный светильник, будь то роскошная люстра или голая "лампочка Ильича" - не лучший вариант. Интерьер производит хорошее впечатление, когда источников света несколько: основной и дополнительные — торшер, бра, даже свечи.

Обеденный стол

На кухне обязательно должен быть приличный стол. Это ключевой предмет мебели, остальное может быть попроще и подешевле.

Текстиль

Уют и комфорт в доме недостижим без качественного текстиля. Салфетки, скатерти, шторы — всё должно быть из натуральных материалов.

Как видите, добиться великолепного результата можно достаточно скромными затратами. Да так, что вам завидовать будут!

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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