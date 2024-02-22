Превращаем простой ремонт в роскошный и стильно выглядящий: четыре простых приёма

Все мы хотим жить в уютном и стильно оформленном жилище, но стоит это неподъёмных денег. Выход есть — дизайнер Юлия Тычино привела четыре способа превращения любого интерьера в роскошный. Профессиональными секретами она поделилась с порталом "МОС СМИ".
Большие площади и объёмы всегда зрительно удорожают помещение. Конечно, можно купить двухэтажную квартиру за миллиард, но есть способ дешевле — ограничиться иллюзией расширения пространства.
"Увеличить потолки можно визуально. Для этого достаточно приобрести длинные однотонные занавески под самый потолок", — советует эксперт.
Одиночный светильник, будь то роскошная люстра или голая "лампочка Ильича" - не лучший вариант. Интерьер производит хорошее впечатление, когда источников света несколько: основной и дополнительные — торшер, бра, даже свечи.
На кухне обязательно должен быть приличный стол. Это ключевой предмет мебели, остальное может быть попроще и подешевле.
Уют и комфорт в доме недостижим без качественного текстиля. Салфетки, скатерти, шторы — всё должно быть из натуральных материалов.
Как видите, добиться великолепного результата можно достаточно скромными затратами. Да так, что вам завидовать будут!
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.