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Депутат Пахомов предложил вернуться к строительству доходных домов

В Госдуме рассмотрят проект строительства доходных домов

1:24
Недвижимость

Госдума рассматривает возможность строительства "доходных домов", заявил глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов, сообщается на сайте ведомства.

В Госдуме рассмотрят проект строительства доходных домов
Фото: pxhere.com by Pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Депутат отметил, что ипотека стала малодоступна, а многие россияне даже при нулевой ставке не могут улучшить жилищные условия из-за высоких цен на жилье. Поэтому, заявил Пахомов, необходимо рассмотреть вариант строительства наемного жилья и "доходных домов".

По мнению депутата, в доходных домах до революции жила вся Россия, и "все художники и поэты были очень довольны".

Парламентарий добавил, что есть и второе предложение для развития жилищного рынка, а именно, ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Соответствующий проект по управлению коттеджными поселками и по малоэтажному строительству уже готовится к выходу, подчеркнул Пахомов.

Отметим, что по мнению главы комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президента ГК "Основа" Александра Ручьева, создание доходных домов — модель бизнеса, подразумевающая значительно более длительный срок окупаемости и возврата капитала (порядка 18-20 лет). Интерес девелоперов к этому сегменту возможен при большой доле участия государства в таких проектах и различного рода преференциях.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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