Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США поможет Украине в кредит
Секрет урожайного картофеля: гармония с горохом в посадке
Лучшие фены для волос
Неисправности, которые не хотят ремонтировать на автосервисах: почему мастера отказываются от определенных видов работ
Избавляемся от черных пятен на светлой обуви: 4 копеечных средства эффективной очистки
Воздушные оладушки на кефире: секрет идеальных пропорций и вкуснейшего соуса
Хуситы обзавелись подводными беспилотниками
Что положить в лунку при посадке клубники
Лавров летит на Кубу

Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать

1:02
Недвижимость

Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?

Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Фото: commons.wikimedia. org by Frank C. Müller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Дозировка обычно зависит от веса загрузки и степени загрязнения машины. Если ваша машина рассчитана на 3-4 кг белья, рекомендуется использовать около 60 грамм лимонной кислоты, что примерно равно 4 столовым ложкам.

Лимонную кислоту следует добавить в отсек для моющих средств, а затем запустить стиральную машину в режиме высокой температуры с полосканием для хлопчатобумажных тканей.

Специалисты советуют проводить повторную чистку не раньше, чем через 2-3 месяца эксплуатации машины, даже если налет остался.

Для максимальной эффективности рекомендуется добавлять в барабан стиральной машины средство для растворения накипи, а к нему - хлорку в пропорции 1 к 1. Это поможет избежать необходимости очистки фильтра и подарит приятный запах на некоторое время.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Последние материалы
Воздушные оладушки на кефире: секрет идеальных пропорций и вкуснейшего соуса
Хуситы обзавелись подводными беспилотниками
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Что положить в лунку при посадке клубники
Лавров летит на Кубу
Успешный севооборот: выбор оптимальных предшественников для овощей
Обнаружен неожиданный позитивный эффект голодания
Европарламент против израильских футболистов
Влияние цвета на стоимость автомобилей на вторичном рынке: что показал анализ экспертов
Ксения Собчак привела слова Солженицына о свободе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников