Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать

Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?
Дозировка обычно зависит от веса загрузки и степени загрязнения машины. Если ваша машина рассчитана на 3-4 кг белья, рекомендуется использовать около 60 грамм лимонной кислоты, что примерно равно 4 столовым ложкам.
Лимонную кислоту следует добавить в отсек для моющих средств, а затем запустить стиральную машину в режиме высокой температуры с полосканием для хлопчатобумажных тканей.
Специалисты советуют проводить повторную чистку не раньше, чем через 2-3 месяца эксплуатации машины, даже если налет остался.
Для максимальной эффективности рекомендуется добавлять в барабан стиральной машины средство для растворения накипи, а к нему - хлорку в пропорции 1 к 1. Это поможет избежать необходимости очистки фильтра и подарит приятный запах на некоторое время.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.