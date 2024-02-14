Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-главу Минтранса Хакасии будут судить за взятки
Залужный помешал Зеленскому убить Макрона во время его поездки на Украину
В Иерусалиме археологи обнаружили древние сооружения неизвестного назначения
Как понять, что ваша собака нуждается в вашем внимании: специалисты рассказывают
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Лучшие упражнения для мышц живота
Салат "Страстное сердце": будет очень уместен на столе, накрытом в честь 14 февраля
Эксперты рассказали, чем резкая оттепель опасна для автомобиля
Врач Иванова: злоупотребление жареными блюдами может вызвать рак
Россияне массово распродают дома и квартиры в Финляндии

Россияне распродают квартиры в Финляндии

0:56
Недвижимость

Количество объявлений о продаже недвижимости в Финляндии резко возросло при сохранении относительно невысоких цен, что свидетельствует о намерении реализовать недвижимость в сжатые сроки.

Россияне распродают квартиры в Финляндии
Фото: Unsplash by Greg Rakozy

Так квартира площадью 31м2 в приграничной Иматре продаётся всего за 700 тыс. рублей. Продавцы готовы оставить в квартире бытовую технику и часть мебели.

В это же время деревянный дом с евроремонтом для курортного отдыха площадью 84м2, находящийся в 30-35 км от границы с Россией оценивается в 1,5 миллиона рублей. 

Распродажа недвижимости в Финляндии россиянами связана с тем, что по причине закрытия пограничных переходов с Россией транспортное сообщение стало практически невозможным. 

Отношения России и Финляндии резко ухудшились после начала СВО и последующего вступления Финляндии в блок НАТО. 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп" Любовь Степушова Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Последние материалы
Эксперт Юнькова рассказала о ликвидных типах загородной недвижимости для инвестиций
В Иерусалиме археологи обнаружили древние сооружения неизвестного назначения
Как понять, что ваша собака нуждается в вашем внимании: специалисты рассказывают
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Лучшие упражнения для мышц живота
Нутрициолог Тиханычева развеяла мифы о популярных диетах
Салат "Страстное сердце": будет очень уместен на столе, накрытом в честь 14 февраля
Дедолларизация набирает обороты
Эксперты рассказали, чем резкая оттепель опасна для автомобиля
Врач Иванова: злоупотребление жареными блюдами может вызвать рак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников