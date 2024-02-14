Россияне массово распродают дома и квартиры в Финляндии

Количество объявлений о продаже недвижимости в Финляндии резко возросло при сохранении относительно невысоких цен, что свидетельствует о намерении реализовать недвижимость в сжатые сроки.
Так квартира площадью 31м2 в приграничной Иматре продаётся всего за 700 тыс. рублей. Продавцы готовы оставить в квартире бытовую технику и часть мебели.
В это же время деревянный дом с евроремонтом для курортного отдыха площадью 84м2, находящийся в 30-35 км от границы с Россией оценивается в 1,5 миллиона рублей.
Распродажа недвижимости в Финляндии россиянами связана с тем, что по причине закрытия пограничных переходов с Россией транспортное сообщение стало практически невозможным.
Отношения России и Финляндии резко ухудшились после начала СВО и последующего вступления Финляндии в блок НАТО.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.