Не выбрасывайте квитанции за квартплату: в Роскачестве объяснили, зачем они могут понадобиться

В Роскачестве посоветовали хранить счета за ЖКХ не менее трёх лет

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не стоит выбрасывать оплаченные счета за услуги ЖКХ до трёхлетней давности, посоветовали в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

Фото: ГЖИ МО

Никакого установленного законом срока хранения квитанций, конечно, нет, равно как и обязанности это делать, но так вам будет спокойнее.

"Хранить квитанции нужно на случай подстраховки. В 99% случаев они не понадобятся, но станут важным доказательством в пользу собственника жилья в спорных ситуациях", — объясняет заместитель начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

Как раз три года составляет срок исковой давности, пока у вас есть возможность защитить свои права в суде. В некоторых случаях он может быть продлён.

В каких случаях могут понадобиться квитанции:

если коммунальщики вдруг подняли тариф задним числом и образовалась задолженность,

при смене управляющей компании,

в случае повышения тарифов при оплате услуг ЖКХ автоплатежом

и т. п.

Электронных платёжек эта рекомендация тоже касается. Конечно, они и так сохраняются в приложении для онлайн-банкинга, но искать их там в случае чего будет трудоёмко, поэтому лучше сразу сохранять копии. К слову, и бумажные квитанции можно фотографировать и тоже складывать в облако или на компьютере.