Не выбрасывайте квитанции за квартплату: в Роскачестве объяснили, зачем они могут понадобиться

Не стоит выбрасывать оплаченные счета за услуги ЖКХ до трёхлетней давности, посоветовали в Центре финансовой экспертизы Роскачества.
Никакого установленного законом срока хранения квитанций, конечно, нет, равно как и обязанности это делать, но так вам будет спокойнее.
"Хранить квитанции нужно на случай подстраховки. В 99% случаев они не понадобятся, но станут важным доказательством в пользу собственника жилья в спорных ситуациях", — объясняет заместитель начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.
Как раз три года составляет срок исковой давности, пока у вас есть возможность защитить свои права в суде. В некоторых случаях он может быть продлён.
В каких случаях могут понадобиться квитанции:
Электронных платёжек эта рекомендация тоже касается. Конечно, они и так сохраняются в приложении для онлайн-банкинга, но искать их там в случае чего будет трудоёмко, поэтому лучше сразу сохранять копии. К слову, и бумажные квитанции можно фотографировать и тоже складывать в облако или на компьютере.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.