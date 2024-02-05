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Как обезопасить ценности от домушников: 7 обычных мест для проверки ворами

2:22
Недвижимость

Желая минимизировать риски кражи ценных вещей и денег в доме, хозяева должны тщательно выбирать места для хранения, учитывая хитрость и находчивость преступников. Воры, стремясь к оперативности, часто предварительно знают, где искать возможную наживу.

Как обезопасить ценности от домушников: 7 обычных мест для проверки ворами
Фото: flickr. com by Chris Yarzab is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

1. Банки для сыпучих продуктов: Иллюзия безопасности

Попытка спрятать ценности в банках для сыпучих продуктов, хотя и кажется надежной, часто оказывается предсказуемой для воров. Кухонные шкафчики, где хранятся эти банки, часто подвергаются внимательному осмотру.

2. Книги: Литературный сейф

Книги, как неожиданное место для хранения ценностей, могут стать объектом внимания воров. Спрятанные среди книги-сейфы становятся объектом интереса, особенно если обложкой служат произведения русских классиков.

3. Вентиляция: Валютный скрытый резерв

Воры, вдохновленные идеей из произведения Булгакова, часто обращают внимание на вентиляционные системы как место, где хозяева могут прятать ценности. Такие скрытые места становятся все более популярными, и воры оценивают их потенциал.

4. Одежда: Осмотр внимательнее, чем кажется

Шкафы, содержащие одежду, становятся первым объектом поиска для домушников. В поиске денег или драгоценных украшений они осматривают карманы, складки, обувь и головные уборы.

5. Комоды: Ревизия бельевых ящиков

После шкафов воры направляют свое внимание к комодам, перерывая белье в поисках потенциальных тайников. Они даже простукивают ящики в поисках скрытых отделений, где хозяева могут хранить ценности.

6. Антресоли: Высоко, но не всегда безопасно

Некоторые считают, что чем выше место для хранения, тем лучше. Однако воры не останавливаются перед проверкой антресолей, стремясь найти возможную наживу.

7. Бытовая техника: Не совсем удачная идея

Прятать ценности в бытовой технике может быть рискованным решением. Даже если вор не находит то, что искал, он может унести технику, а затем обнаружить в ней что-то более ценное. Злоумышленники знают, что хозяева предпочитают использовать полости техники в качестве тайников, поэтому холодильник, посудомоечная машина, телевизор и пылесос становятся предметом особого внимания.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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