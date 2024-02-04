На ободке унитаза бактерий меньше, чем на этих 6 обычных вещах, которыми пользуемся постоянно

Неочевидные источники бактерий в доме: что упускают из виду при уборке

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В процессе уборки хозяйки тщательно очищают поверхности, шкафчики на кухне, плитку в ванной и унитаз в туалете, считая их основными источниками микробов. Тем не менее, не все осведомлены о том, что в доме существуют предметы, на которых количество бактерий значительно превышает их на ободке унитаза.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мобильный телефон: Мало кто задумывается об обеззараживании телефона ежедневно, но на его поверхности может находиться в десять раз больше бактерий, чем на унитазе. Особенно актуально, если телефон используется в туалете.

Доска для разделки продуктов: При разделке сырого мяса фекальные бактерии могут осесть на разделочной доске. Частички мяса служат отличной пищей для микроорганизмов, вызывая их стремительное размножение.

Ручка на двери: Дверные ручки, постоянно контактирующие с руками, являются одними из самых грязных предметов в доме. Здесь накапливается множество бактерий.

Ковры: Домашние ковры, по которым многие ходят без тапочек, оказываются грязнее унитаза. Волокна ковров предоставляют отличное убежище для различных микроорганизмов.

Женская сумочка: Сумки становятся настоящими рассадниками бактерий, содержащих грязные предметы, такие как деньги, ключи, перчатки и телефоны. Это идеальное место для развития и размножения микробов.

Клавиатура: Клавиатура, которой мы пользуемся постоянно, оказывается еще одним грязным предметом в доме. На её поверхности может быть в 200 раз больше бактерий, чем под крышкой унитаза, особенно если её редко чистят.